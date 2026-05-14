Donald Trump si trova a Pechino per incontrare il presidente cinese. La cerimonia si svolge nella Grande Sala del Popolo, con inni nazionali, 21 colpi di cannone e una stretta di mano davanti a Piazza Tiananmen. La visita si concentra su questioni come Taiwan, i dazi commerciali e le tensioni legate all’Iran. Nessun dettaglio su altre attività o dichiarazioni ufficiali è stato reso noto.

Donald Trump arriva a Pechino e Xi Jinping gli riserva un’accoglienza da grande potenza, con la cerimonia nella Grande Sala del Popolo, gli inni, i 21 colpi di cannone e una lunga stretta di mano davanti a Piazza Tiananmen. Il vertice tra Cina e Stati Uniti si apre così, nel linguaggio solenne della diplomazia e con un messaggio politico preciso: Pechino vuole presentare il confronto con Washington non come uno scontro inevitabile, ma come una possibile coabitazione tra potenze. Xi parla di “partner, non rivali”, Trump ricambia con parole di stima personale e definisce il presidente cinese un “grande leader”. Ma dietro la scena costruita con cura restano tutti i dossier più duri: Taiwan, dazi, chip, terre rare, tecnologia, commercio e guerra in Iran.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump a Pechino da Xi: la tregua tra Cina e Usa passa da Taiwan, dazi e Iran

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Trump says he asked China's Xi not to give Iran weapons

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