L'analista russo Suleymanov in viaggio in Iran | La gente provata dalle bombe ma a fare paura è l'inflazione
L’analista russo Suleymanov, specializzato nel Medio Oriente, è tornato dall’Iran dopo aver visitato il Paese in un momento di tensione internazionale. Durante il suo soggiorno, ha osservato che la popolazione vive sotto la pressione delle bombe e dell’inflazione crescente. Suleymanov è stato uno dei pochi osservatori occidentali presenti in Iran durante questo periodo di crisi.
Ruslan Suleymanov, studioso del Medio Oriente e di Teheran, è appena rientrato dall'Iran. Era l’unico, o quasi, osservatore occidentale nel Paese sotto attacco. Oggi racconta a Fanpage.it cosa ha visto: dalle città bombardate alle piazze filo-regime, fino alla alla maggioranza che vuole cambiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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