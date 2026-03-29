L'analista russo Suleymanov in viaggio in Iran | La gente provata dalle bombe ma a fare paura è l'inflazione

L’analista russo Suleymanov, specializzato nel Medio Oriente, è tornato dall’Iran dopo aver visitato il Paese in un momento di tensione internazionale. Durante il suo soggiorno, ha osservato che la popolazione vive sotto la pressione delle bombe e dell’inflazione crescente. Suleymanov è stato uno dei pochi osservatori occidentali presenti in Iran durante questo periodo di crisi.