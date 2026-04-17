L'analista Ansalone | Trump non è pazzo gli attacchi al Papa e Meloni hanno un obiettivo politico

Gianluca Ansalone, manager e analista geopolitico con un passato in ruoli di alta responsabilità istituzionale, ha dichiarato che l’ex presidente non agisce per follia. Secondo lui, gli attacchi rivolti al Papa e alla leader di estrema destra hanno uno scopo politico preciso. Le sue osservazioni sono state rilasciate in un momento di crescente attenzione sulle strategie comunicative e le posizioni espresse da figure pubbliche di rilievo.

Gianluca Ansalone è un manager e analista geopolitico, che in passato ha ricoperto ruoli di rilievo ai massimi vertici istituzionali del Paese. Nel suo ultimo libro, studia il modo in cui l'imporsi di visioni estreme e contrapposte tra loro stia condizionando il cambiamento della politica e di tutti gli altri prinicpiali aspetti delle nostre società. Intervistato da Fanpage.it, Ansalone analizza alla luce di questa della polarizzazione estrema le ultime sortite del presidente Usa Trump contro il Papa e la premier Meloni, per arrivare a parlare dei grandi fenomeni del nostro tempo, dal cambiamento climatico ai progetti degli oligarchi del Big Tech.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Governo Meloni, opposizioni all’attacco dopo le parole di Trump sul Papa, la premier ribadisce: “Inaccettabili”, news in diretta

L’analista russo Suleymanov in viaggio in Iran: “La gente provata dalle bombe, ma a fare paura è l’inflazione”Ruslan Suleymanov, studioso del Medio Oriente e di Teheran, è appena rientrato dall'Iran.

Panoramica sull’argomento

Gianluca Ansalone: Guerre facili da iniziare e impossibili da finire, chi spara sulla Nato incendia la casa in cui viveAnalista esperto di geopolitica e sicurezza, già al Copasir e alla Presidenza della Repubblica, Gianluca Ansalone è fellow del Centro Studi Strategici Internazionali (CISS) della Luiss. Esce in questi ... ilriformista.it

L’analista: Trump imporrà lo stop alla guerra. Ma Israele vuole continuare i raidRoma, 25 marzo 2026 – Tutti i nodi arrivano a Teheran. Sì, perché se da una parte gli Stati Uniti vogliono dialogare con la Repubblica islamica – nonostante quest’ultima, forse con un po’ di ... quotidiano.net