Vertice di Meloni a Palazzo Chigi Via libera a rinnovo missioni internazionali

Da tv2000.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Consiglio ha incontrato i due vicepremier a Palazzo Chigi. Durante l’incontro sono stati discussi i rinnovi delle missioni internazionali. La riunione si è svolta dopo alcune tensioni riguardanti le nomine di Consob e le questioni legate alle nomine di enti pubblici. La seduta ha visto la partecipazione anche di un altro vicepremier, e si è concentrata sulle questioni di politica estera e sugli aspetti amministrativi legati alle missioni in corso.

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Vertice di Meloni a Palazzo Chigi con i due vicepremier Salvini e Tajani dopo le tensioni su Consob e sulla partita nomine. Dal Consiglio dei ministri il via libera al rinnovo delle missioni internazionali. Si lavora al contenimento del caro energia. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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