Vertice di Meloni a Palazzo Chigi Via libera a rinnovo missioni internazionali

Il presidente del Consiglio ha incontrato i due vicepremier a Palazzo Chigi. Durante l’incontro sono stati discussi i rinnovi delle missioni internazionali. La riunione si è svolta dopo alcune tensioni riguardanti le nomine di Consob e le questioni legate alle nomine di enti pubblici. La seduta ha visto la partecipazione anche di un altro vicepremier, e si è concentrata sulle questioni di politica estera e sugli aspetti amministrativi legati alle missioni in corso.

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Vertice di Meloni a Palazzo Chigi con i due vicepremier Salvini e Tajani dopo le tensioni su Consob e sulla partita nomine. Dal Consiglio dei ministri il via libera al rinnovo delle missioni internazionali. Si lavora al contenimento del caro energia. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vertice di Meloni a Palazzo Chigi. Via libera a rinnovo missioni internazionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vertice di Meloni a Palazzo Chigi. Via libera a rinnovo missioni internazionali Sullo stesso argomento Crisi in Medio Oriente: Meloni convoca vertice straordinario a Palazzo ChigiIl premier Giorgia Meloni ha convocato per questa sera un vertice straordinario di governo a Palazzo Chigi per discutere della situazione in Medio... Meloni incontra Rubio a Palazzo Chigi: vertice fissato per venerdì 8 maggioABBONATI A DAYITALIANEWS Visita ufficiale del segretario di Stato USA in Italia La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà il segretario... Vertice #Meloni- #Salvini- #Tajani per discutere di nomine e spese per la difesa prima del Cdm askanews.it/2026/05/14/ver… - #governo x.com Pronta la nomina di Di Meglio ad 'avvocato' dell'Inps. Le opposizioni: Ancora amichettismo di Fdi reddit Vertice a sorpresa a Chigi sulle nomine. Richiamo di Crosetto a Giorgetti sul riarmoMeloni convoca Tajani e Salvini a palazzo Chigi per risolvere l'impasse sulle nomine. Slitta il Cdm, l'avviso del titolare della difesa al Mef: ... huffingtonpost.it Vertice tra Meloni e i vice a palazzo Chigi: sul tavolo nomine e spese difesaPer questo il cdm, fissato per le 15.30, è slittato di oltre un’ora e un quarto, iniziando poco prima delle 17 ... repubblica.it