Meloni incontra Rubio a Palazzo Chigi | vertice fissato per venerdì 8 maggio
Il 8 maggio alle 11:30, a Palazzo Chigi, si svolgerà un incontro tra la presidente del Consiglio e il segretario di Stato statunitense. La visita ufficiale del rappresentante degli Stati Uniti in Italia prevede un vertice che si terrà nella mattinata di venerdì. La riunione tra i due esponenti si inserisce all’interno di una visita diplomatica programmata.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Visita ufficiale del segretario di Stato USA in Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio nella mattinata di venerdì, 8 maggio, alle ore 11:30, a Palazzo Chigi. Aggiornamento dell’agenda della premier. L’appuntamento è stato reso noto attraverso un aggiornamento ufficiale dell’agenda pubblicato sul sito del governo, confermando l’importanza dell’incontro nel contesto delle relazioni internazionali. Obiettivo della visita: rafforzare i rapporti bilaterali. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento di Stato americano, Rubio sarà in visita a Roma dal 6 all’8 maggio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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