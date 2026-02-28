Questa sera il governo si riunisce in via straordinaria a Palazzo Chigi, convocato dal premier Giorgia Meloni, per affrontare la crisi in Medio Oriente. La riunione coinvolge i ministri e si concentra sulla situazione attuale nella regione. Nessun dettaglio sulle decisioni o sui contenuti trattati è stato ancora comunicato. La convocazione mira a valutare le prossime mosse rispetto alla crisi in corso.

Il premier Giorgia Meloni ha convocato per questa sera un vertice straordinario di governo a Palazzo Chigi per discutere della situazione in Medio Oriente. Già nella mattinata, il presidente del Consiglio aveva avuto una riunione in collegamento telefonico con i principali esponenti dell’esecutivo: il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, oltre ai vertici dei servizi di intelligence. L’incontro di questa sera servirà a fare il punto sulla crisi e a definire eventuali iniziative del governo italiano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crisi in Medio Oriente: Meloni convoca vertice straordinario a Palazzo Chigi

Vertice d’urgenza a Palazzo Chigi dopo lo stop della Lega sulle pensioni: Meloni convoca Tajani, Salvini e GiorgettiUn vertice convocato in fretta, mentre la legge di bilancio è ancora sotto esame in commissione Bilancio al Senato e la tensione nella maggioranza...

Leggi anche: Sicurezza, al via a palazzo Chigi vertice con Meloni

Altri aggiornamenti su Medio Oriente.

Temi più discussi: Meloni convoca una riunione di governo: 'Italia vicina agli iraniani che chiedono rispetto dei diritti'; Usa e Israele, attacco all'Iran: scatta operazione 'Ruggito del Leone'; Come non risolvere una crisi; Oman: Iran ha accettato di smantellare le scorte di uranio arricchito. Trump: Non ho ancora deciso. Dall’Italia agli Usa, inviti a lasciare l’area.

Crisi in Medio Oriente, attacco a Teheran: Roma in allerta. Rafforzata la sicurezza al GhettoFin dalle prime ore del mattino sono stati intensificati i controlli antiterrorismo su tutti gli obiettivi sensibili, in risposta ai raid messi in atto da Stati Uniti e Israele in Iran ... rainews.it

Crisi in Medio Oriente, Meloni convoca una riunione telefonicaLa premier terrà un incontro con Tajani, Salvini, Crosetto, Mantovano e Fazzolari per fare il punto sull'inizio delle ostilità belliche in Iran ... avvenire.it

L'escalation di violenza delle ultime ore in Medio Oriente sta avendo conseguenze anche per la F1: ma i primi tre GP dell'anno non sono in discussione - facebook.com facebook

#F1 La situazione in Medio Oriente, con le tensioni sfociate nei primi attacchi nel corso delle ultime ore, avrà conseguenze anche sui programmi del motorsport. Questo è solo il primo... x.com