Vertenza lavoratori Sacal rinviato il sit-in sindacale al Tito Minniti | c' è l' impegno per un tavolo
Domani era previsto un sit-in di protesta all'aeroporto di Reggio Calabria promosso dall'Ugl Trasporto Aereo, ma l'evento è stato rinviato. La manifestazione riguardava una vertenza tra i lavoratori e le aziende Sacal spa e Sacal Ground Handling spa. È stato comunque assicurato un impegno per convocare un tavolo di confronto tra le parti coinvolte. La decisione di spostare l'iniziativa è stata comunicata nelle ultime ore, senza indicare una nuova data.
Sarà rinviato il sit in di protesta che era stato organizzato Da Ugl Trasporto Aereo domani all'aeroporto di Reggio Calabria nell’ambito della vertenza riguardante Sacal spa e Sacal Ground Handling spa. Un presidio che non a caso si sarebbe svolto nella giornata di inaugurazione del nuovo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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