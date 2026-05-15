Vertenza lavoratori Sacal rinviato il sit-in sindacale al Tito Minniti | c' è l' impegno per un tavolo

Da reggiotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani era previsto un sit-in di protesta all'aeroporto di Reggio Calabria promosso dall'Ugl Trasporto Aereo, ma l'evento è stato rinviato. La manifestazione riguardava una vertenza tra i lavoratori e le aziende Sacal spa e Sacal Ground Handling spa. È stato comunque assicurato un impegno per convocare un tavolo di confronto tra le parti coinvolte. La decisione di spostare l'iniziativa è stata comunicata nelle ultime ore, senza indicare una nuova data.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sarà rinviato il sit in di protesta che era stato organizzato Da Ugl Trasporto Aereo domani all'aeroporto di Reggio Calabria nell’ambito della vertenza riguardante Sacal spa e Sacal Ground Handling spa. Un presidio che non a caso si sarebbe svolto nella giornata di inaugurazione del nuovo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Vertenza Isap packaging, sit-in permanente dei lavoratori contro il rischio licenziamentiÈ iniziato oggi il sit-in permanente dei lavoratori davanti allo stabilimento della Isap Packaging di Aci Sant'Antonio, con il fermo totale della...

Vertenza Natuzzi, convocato tavolo al Mimit: "Servono impegni concreti per tutelare lavoratori"La vertenza Natuzzi torna sul tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web