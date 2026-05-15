Vertenza lavoratori Sacal rinviato il sit-in sindacale al Tito Minniti | c' è l' impegno per un tavolo

Domani era previsto un sit-in di protesta all'aeroporto di Reggio Calabria promosso dall'Ugl Trasporto Aereo, ma l'evento è stato rinviato. La manifestazione riguardava una vertenza tra i lavoratori e le aziende Sacal spa e Sacal Ground Handling spa. È stato comunque assicurato un impegno per convocare un tavolo di confronto tra le parti coinvolte. La decisione di spostare l'iniziativa è stata comunicata nelle ultime ore, senza indicare una nuova data.

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