Vertenza Isap packaging sit-in permanente dei lavoratori contro il rischio licenziamenti

Oggi i lavoratori di Isap Packaging di Aci Sant'Antonio hanno avviato un sit-in permanente davanti allo stabilimento, bloccando completamente la produzione. La protesta nasce dalla preoccupazione per possibili licenziamenti e coinvolge l’intera forza lavoro dell’azienda. La decisione di occupare i locali è stata presa in risposta a questa situazione, che ha portato a una sospensione delle attività produttive.

È iniziato oggi il sit-in permanente dei lavoratori davanti allo stabilimento della Isap Packaging di Aci Sant'Antonio, con il fermo totale della produzione. La protesta è stata decisa nel corso di un'assemblea dei dipendenti per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni.