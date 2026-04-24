Vertenza Natuzzi convocato tavolo al Mimit | Servono impegni concreti per tutelare lavoratori

Martedì 28 aprile si terrà un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in merito alla vertenza Natuzzi. La riunione segue lo sciopero degli stabilimenti pugliesi del gruppo, a cui hanno partecipato numerosi lavoratori. Al tavolo sono stati convocati rappresentanti delle Regioni e delle istituzioni per discutere delle azioni da mettere in campo. Non sono ancora stati annunciati impegni specifici.

La vertenza Natuzzi torna sul tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo lo sciopero che ha coinvolto gli stabilimenti pugliesi del gruppo, con una forte adesione dei lavoratori, un incontro è stato fissato al Mimit per martedì 28 aprile, con il coinvolgimento delle Regioni.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Vertenza lavoratori ex Gicap in prefettura, Battaglia: "Dal tavolo segnali concreti per la soluzione"Dovrebbe infatti concretizzarsi a breve il superamento degli impedimenti burocratici che bloccavano il trasferimento contrattuale a una nuova azienda... Vertenza Natuzzi, continua la Cassa Integrazione: "Chiesta estensione per l'80% dei lavoratori"“La richiesta di Natuzzi al ministero del Lavoro di incrementare fino all'80% la sospensione dei lavoratori in cassa integrazione è una notizia che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vertenza Natuzzi, il 29 aprile tavolo tecnico in Regione il 30 consiglio comunale straordinario; Crisi Natuzzi, vertice con il ministro Urso; Vertenza Natuzzi, la Regione Puglia tenta la mediazione: Riapriamo il dialogo, non ci arrendiamo; Vertenza Natuzzi, i comuni appulo lucani fanno quadrato. Vertenza Natuzzi, i comuni appulo lucani fanno quadratoSanteramo in Colle (BA), il 30 aprile Consiglio comunale congiunto con Altamura sulla vertenza Natuzzi. Il 29 aprile tavolo interregionale con Puglia e Basilicata. Confronto aperto a istituzioni, sind ... trmtv.it Vertenza Natuzzi, sindacati chiamano in causa i parlamentariI segretari generali di Cgil, Cisl, Uil delle regioni Puglia e Basilicata hanno inviato una lettera ai deputati e ai senatori pugliesi e lucani per chiedere interventi per la risoluzione della crisi p ... basilicata24.it SI DICE CHE… Vertenza Natuzzi S.p.A.: il Vescovo Iannuzzi incontra le Rappresentanze Sindacali Unite (RSU) e annuncia visita allo stabilimento di Laterza Nel pomeriggio odierno S.E. Mons. Sabino Iannuzzi, Vescovo di Castellaneta, ha ricevuto presso la C - facebook.com facebook VERTENZA NATUZZI, SINDACATI COBAS-LP E USB-LP ANNUNCIANO PROGRAMMA SCIOPERI DEL 24 APRILE x.com