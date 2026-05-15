Vertenza ex ArcelorMittal FIOM | Priorità alla reindustrializzazione e alla ricollocazione dei lavoratori

Lunedì prossimo si terrà un'importante giornata di confronto sulla vertenza legata alla riattivazione dello stabilimento ex ArcelorMittal di Luogosano. La questione coinvolge la ripresa delle attività produttive e la ricollocazione dei lavoratori che sono coinvolti nella situazione. La rappresentanza sindacale ha ribadito l’obiettivo di dare priorità alla riqualificazione e al reinserimento nel mercato del lavoro per le persone interessate dalla vertenza. La discussione si concentrerà sulle strategie per riavviare la produzione e tutelare i lavoratori coinvolti.

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Lunedì prossimo sarà una giornata importante per la vertenza relativa alla reindustrializzazione dell’ex Arcelor Mittal di Luogosano.Incontri decisivi in agendaIn mattinata, presso la Regione Campania, si terrà un incontro tra i dirigenti dell’ex Arcelor Mittal e Fonderie Pisano. Nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vertenza Vestas, ancora quattro lavoratori senza ricollocazioneTarantini Time QuotidianoSi è svolto oggi, presso la Presidenza della Regione Puglia, un nuovo incontro tra la Task Force regionale, le... Microgame ritira i licenziamenti: svolta nella vertenza, 14 lavoratori verso la ricollocazioneTempo di lettura: < 1 minutoSvolta inattesa per quanto riguarda la vertenza Microgame. Ex Ilva, segretario Uilm Genova 'preso a cazzotti dalla Fiom'All'assemblea all'ingresso dell'ex Ilva di Genova prima siamo stati investiti da una serie di insulti, poi dagli insulti si è passati alle mani, siamo stati inseguiti per alcune decine di metri da ... ansa.it Arcelor Mittal, Re David (Fiom): Stato assuma ruolo decisivo nella vertenza Ex Ilva, il servizioVertenza Ex Ilva, interviene la segretaria generale della FIOM Cgil, Francesca Re David che sottolinea il ruolo che deve assumere lo Stato in questa vicenda. Le parole della segretaria generale della ... affaritaliani.it