Microgame ritira i licenziamenti | svolta nella vertenza 14 lavoratori verso la ricollocazione

Microgame ha deciso di ritirare i licenziamenti collettivi durante il secondo ciclo di negoziati in Regione Campania. La vertenza riguarda 14 lavoratori che erano stati coinvolti in una procedura di licenziamento collettivo. La decisione è arrivata nel corso dei negoziati, portando a una svolta nella questione e aprendo la strada a possibili ricollocazioni.

Svolta inattesa per quanto riguarda la vertenza Microgame. L'azienda decide di ritirare la procedura di licenziamento collettivo al secondo round di negoziati che si sta attendendo in Regione Campania. La direzione di Micrograme ritira quindi i licenziamenti per 14 dipendenti, annunciati lo scorso mese di dicembre, e accetta di concertare insieme alla Fiom Cgil le soluzioni proposte dal sindacato già nell'ambito dei tavoli che si erano susseguiti in Confindustria Benevento. Tra le prospettive avanzate dal sindacato una rimodulazione di modelli organizzativi aziendali tra le quali figura la ricollocazione dei 14 lavoratori per i quali si prospetta un ritorno al lavoro dopo le ferie forzate proposte nelle settimane scorse dall'Azienda.