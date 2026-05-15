Verstappen | vincere le 24 Ore di Nürburgring sarebbe ‘quasi’ come conquistare un titolo

Da napolipiu.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen si prepara a partecipare alla 24 Ore del Nürburgring, una gara di endurance che si svolge sul circuito tedesco. La competizione prevede una lunga durata e richiede resistenza, strategia e lavoro di squadra. Verstappen, pilota di Formula 1, si unisce a un team che si sfiderà contro numerosi altri equipaggi. La partecipazione rappresenta un'occasione importante per il pilota, che ha descritto la vittoria come paragonabile a un risultato di grande rilievo nel motorsport.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Max Verstappen potrebbe raggiungere un nuovo traguardo nella sua carriera questo weekend partecipando alla 24 Ore del Nürburgring. La sua presenza ha già avuto un impatto significativo sull’evento, con i biglietti esauriti per la prima volta nella storia della corsa. Ma per il quattro volte campione del mondo, la soddisfazione non si limita al sold out. Sebbene alcuni possano mettere in dubbio le sue abilità a causa della scarsa esperienza in questa gara, Verstappen ha accumulato una notevole preparazione. Ha partecipato ai test pre-stagionali del 2024 con il Team Redline, usando simulatori per affinare la messa a punto e fornendo back preziosi basati sulle sue lap. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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