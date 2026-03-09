Verstappen correrà con la Mercedes nella 24 Ore del Nurburgring | svelato il nuovo team del pilota F1

Max Verstappen parteciperà alla 24 Ore del Nurburgring del 2026 con una Mercedes-AMG GT3. La vettura sarà gestita dal Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, che fa capo a Winward Racing. La notizia è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un debutto del pilota in questa competizione con un team diverso da quelli con cui ha corso in Formula 1.

