Verso le elezioni Scurria presenta altri quattro consulenti strategici
A poche settimane dalle elezioni, il candidato sindaco ha annunciato l’inserimento di quattro nuovi consulenti strategici nel suo team. Questi professionisti hanno alle spalle esperienze consolidate in diversi settori, e sono stati scelti per rafforzare la preparazione della campagna. La squadra si amplia con figure che portano competenze specifiche, contribuendo a definire le strategie di comunicazione e pianificazione politica. La decisione viene comunicata ufficialmente in vista della fase finale della campagna elettorale.
La squadra di consulenti strategici del candidato sindaco Marcello Scurria si arricchisce di quattro nuovi elementi di comprovate professionalità ed esperienza nei vari settori di competenza. Presentati oggi nel corso di una conferenza stampa Marzia Villari, Valentina Valenti e Rosario Marchesi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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