Verso le elezioni Scurria presenta altri quattro consulenti strategici

A poche settimane dalle elezioni, il candidato sindaco ha annunciato l’inserimento di quattro nuovi consulenti strategici nel suo team. Questi professionisti hanno alle spalle esperienze consolidate in diversi settori, e sono stati scelti per rafforzare la preparazione della campagna. La squadra si amplia con figure che portano competenze specifiche, contribuendo a definire le strategie di comunicazione e pianificazione politica. La decisione viene comunicata ufficialmente in vista della fase finale della campagna elettorale.

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