Scurria presenta i primi consulenti strategici | Competenze tecniche per incidere sulle scelte della futura amministrazione

Da messinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il candidato sindaco ha annunciato la nomina dei primi cinque consulenti strategici, scelti per mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e scientifiche a supporto della futura amministrazione comunale. Si tratta di professionisti che, a titolo gratuito, aiuteranno la Giunta nelle decisioni e nelle scelte strategiche. La presentazione si è svolta in un incontro pubblico, senza indicare i nomi o le specifiche aree di specializzazione di ciascun consulente.

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Un mosaico di competenze tecniche e scientifiche per affiancare la futura amministrazione comunale. È la scelta annunciata questa mattina dal candidato sindaco Marcello Scurria, che ha presentato i primi cinque “consulenti strategici” destinati a supportare la Giunta a titolo gratuito durante.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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