Scurria presenta i primi consulenti strategici | Competenze tecniche per incidere sulle scelte della futura amministrazione

Questa mattina il candidato sindaco ha annunciato la nomina dei primi cinque consulenti strategici, scelti per mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e scientifiche a supporto della futura amministrazione comunale. Si tratta di professionisti che, a titolo gratuito, aiuteranno la Giunta nelle decisioni e nelle scelte strategiche. La presentazione si è svolta in un incontro pubblico, senza indicare i nomi o le specifiche aree di specializzazione di ciascun consulente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui