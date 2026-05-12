Scurria presenta i primi consulenti strategici | Competenze tecniche per incidere sulle scelte della futura amministrazione
Questa mattina il candidato sindaco ha annunciato la nomina dei primi cinque consulenti strategici, scelti per mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e scientifiche a supporto della futura amministrazione comunale. Si tratta di professionisti che, a titolo gratuito, aiuteranno la Giunta nelle decisioni e nelle scelte strategiche. La presentazione si è svolta in un incontro pubblico, senza indicare i nomi o le specifiche aree di specializzazione di ciascun consulente.
Un mosaico di competenze tecniche e scientifiche per affiancare la futura amministrazione comunale. È la scelta annunciata questa mattina dal candidato sindaco Marcello Scurria, che ha presentato i primi cinque “consulenti strategici” destinati a supportare la Giunta a titolo gratuito durante.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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