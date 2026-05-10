Stasera alle 20:45 si gioca Milan-Atalanta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, nella 36ª giornata di Serie A 2025-2026. Le formazioni probabili sono state annunciate, con alcuni cambi di formazione per il club milanese in vista della partita di Champions League. Sono state escluse alcune figure di rilievo nelle scelte dei rispettivi allenatori.

Qui Milan - Il Diavolo si presenterà all'appuntamento contro l'Atalanta privo dello squalificato Fikayo Tomori e dell'infortunato Luka Modric. Al posto del difensore centrale inglese, spazio a Koni De Winter. In cabina di regia, invece, andrà Samuele Ricci. Rispetto all'ultima partita, la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, poi, il tecnico Massimiliano Allegri farà fuori due titolari inamovibili come Youssouf Fofana e Rafael Leão: dentro, dall'inizio, Ruben Loftus-Cheek e Santiago Giménez. Tornano dal 1' anche Davide Bartesaghi e Christian Pulisic. Insomma, Allegri prova a ribaltare il suo Milan per la Champions.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Allegri, ribaltone per la Champions. Esclusioni eccellenti

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