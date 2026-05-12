Genoa-Milan l’ultimo treno per la Champions | De Rossi cerca lo sgambetto al Diavolo per lanciare la sua Roma

Il match tra Genoa e Milan rappresenta l'ultima possibilità per i rossoneri di qualificarsi alla Champions League. La partita si gioca a Marassi, dove il tecnico dei padroni di casa è un ex calciatore e allenatore della Roma. La sfida è determinante per le sorti europee del Milan, che punta a ottenere tre punti fondamentali per mantenere vive le speranze di accesso al massimo torneo continentale.

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La data dell'incontro non è ancora ufficiale, ma tra domenica e lunedì prossimo, il Milan sarà impegnato a 'Marassi' contro il Genoa nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 20252026. I rossoneri arrivano all'appuntamento con la qualificazione in Champions più in bilico che mai. Oggi, la squadra di Massimiliano Allegri occupa il quarto posto con 67 punti, a pari merito con la Roma e con il fiato sul collo del Como a 65. Le 5 sconfitte nelle ultime 8 partite di campionato hanno dilapidato un vantaggio sulla quinta che, tra la 27ª e la 30ª giornata, aveva raggiunto quota 9 punti. Un...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Genoa-Milan, l’ultimo treno per la Champions: De Rossi cerca lo sgambetto al Diavolo per lanciare la sua Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate De Rossi batte la Roma: Genoa in salvo, Champions a rischioAGI - Daniele De Rossi piega 2-1 la 'sua' Roma, sale a 30 punti e porta il Genoa a +6 sulla zona retrocessione. Il Genoa di De Rossi vince 2-1 e rallenta la corsa Champions della RomaTre punti salvezza per il Grifone, decidono le reti di Messias e Vitinha, in mezzo il gol di Ndicka. Argomenti più discussi: Milan-Atalanta, Allegri: Ritiro? Decideremo dopo la data di Genoa-Milan; Ufficiale: Genoa-Milan domenica alle 12.30; Genoa-Milan domenica 17 maggio si gioca alle 12.30; Caos Milan, per il Genoa squadra in ritiro! Parlano Tare e Allegri dopo il ko con l'Atalanta. ? Un tira e molla che nessuno si sarebbe meritato per quanto concerne la disputa di Genoa-Milan. Le indicazioni della Prefettura di Roma fanno slittare la gara a lunedì 18 maggio (ore 20.45), ma ancora manca l'ufficialità della Lega Serie A x.com [MN] Milano entrerà in ritiro da mercoledì a domenica per la partita contro il Genoa - reddit.com reddit Emergenza totale col Genoa, la formazione del Milan è obbligataLa sconfitta contro l'Atalanta ha lasciato in dote tre calciatori squalificati in casa Milan con i rossoneri che dovranno cambiare formazione ... milanlive.it