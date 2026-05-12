Genoa-Milan l’ultimo treno per la Champions | De Rossi cerca lo sgambetto al Diavolo per lanciare la sua Roma
Il match tra Genoa e Milan rappresenta l'ultima possibilità per i rossoneri di qualificarsi alla Champions League. La partita si gioca a Marassi, dove il tecnico dei padroni di casa è un ex calciatore e allenatore della Roma. La sfida è determinante per le sorti europee del Milan, che punta a ottenere tre punti fondamentali per mantenere vive le speranze di accesso al massimo torneo continentale.
La data dell'incontro non è ancora ufficiale, ma tra domenica e lunedì prossimo, il Milan sarà impegnato a 'Marassi' contro il Genoa nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 20252026. I rossoneri arrivano all'appuntamento con la qualificazione in Champions più in bilico che mai. Oggi, la squadra di Massimiliano Allegri occupa il quarto posto con 67 punti, a pari merito con la Roma e con il fiato sul collo del Como a 65. Le 5 sconfitte nelle ultime 8 partite di campionato hanno dilapidato un vantaggio sulla quinta che, tra la 27ª e la 30ª giornata, aveva raggiunto quota 9 punti. Un...🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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