De Rossi in conferenza stampa in vista di Genoa Milan | Ieri si è fermato Ostigard Norton-Cuffy l’ho visto andare forte
Due giorni prima dell’incontro tra Genoa e Milan, l’allenatore del Genoa ha tenuto una conferenza stampa per presentare la partita. Durante l’incontro, ha riferito che un giocatore si è fermato a causa di un infortunio e ha commentato sull’ottimo stato di forma di due altri calciatori. La partita è programmata per la 37ª giornata di Serie A 202526. La conferenza si è concentrata sulle condizioni dei singoli giocatori e sull’impegno del team in vista dell’appuntamento.
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CONFERENZA STAMPA | PISA - GENOA | SERIE A ENILIVE 25/26
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