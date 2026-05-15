verso genoa milan ci si aggrappa ai numeri per scacciare la crisi

Dopo settimane di incertezza, è stata comunicata ufficialmente la data di Genoa-Milan, che si disputerà domenica alle ore 12. La scelta di giocare in quella fascia oraria permette di mantenere la contemporaneità con le altre partite di qualificazione alla Champions League. La partita si inserisce in un periodo di tensione per il Milan, che cerca di risollevare le proprie possibilità di accesso alla competizione europea. La decisione è stata presa per garantire una programmazione uniforme delle gare.

Dopo giorni di incertezza, nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità: la corsa Champions del Milan ripartirà da Genova alle ore 12 di domenica, così da garantire la contemporaneità oraria con le partite delle altre squadre coinvolte nella bagarre europea. Questo non cambia di una virgola la disastrata situazione (non solo di classifica) in cui versano i rossoneri, ma ha modificato il loro piano di avvicinamento alla sfida: la squadra, infatti, si trova in ritiro a Milanello, ma ieri non si è allenata per non appesantire il carico di lavoro dopo la doppia seduta del giorno prima. Alla trasferta genovese non prenderanno parte gli squalificati Saelemaekers, Estupiñan e Leao, mentre, stando alle ultime indiscrezioni, il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Nkunku e Giménez. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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