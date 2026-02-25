il milan si aggrappa ai suoi senatori servono i gol di pulisic per rialzarsi

Il Milan si affida ai suoi giocatori più esperti dopo un avvio difficile, causato anche da alcune assenze importanti. Pulisic ha segnato un gol decisivo per riaccendere le speranze di qualificazione. I rossoneri cercano continuità e punti preziosi in vista delle prossime partite. La squadra si prepara a una sfida importante che potrebbe cambiare il suo cammino stagionale. La stagione del Milan entra ora in una fase cruciale.

Sin dalle prime conferenze stampa, Massimiliano Allegri era stato chiaro: "L'obiettivo stagionale è tornare in Champions League, il Milan non può e non deve fallire. Per tutto il resto ne riparliamo a marzo. Vediamo dove saremo in classifica". In effetti l'allenatore rossonero mai ha pronunciato la parola "scudetto", così come mai ne hanno parlato pubblicamente i calciatori. Magari qualcuno ci sperava, senza però sbandierare ai quattro venti l'ipotetico sogno. A marzo ci siamo arrivati, e in pochi giorni Max e la sua truppa sono passati da un potenziale -5 ad un pesante -10 dalla vetta. Poi, vero che tutto può succedere perché c'è pure un derby di mezzo fra dieci giorni, ma il Diavolo non si illude.

Milan, Allegri punta su Nkunku: gli servono i suoi gol per restare in sciaMassimiliano Allegri si affida a Nkunku per cercare di risollevare il Milan.

Ambrosini chiaro su Loftus-Cheek: “Non lo cederei mai perché a questo Milan servono i suoi gol”Massimo Ambrosini ha espresso una posizione netta sul futuro di Ruben Loftus-Cheek al Milan, sottolineando l’importanza del suo contributo in termini di gol.

Assist al bacio di Pulisic per Saelemaekers

Modric salva il Milan nel finale: Allegri fatica ma batte il Pisa 2-1Termina sul risultato di 1-2 il match tra Pisa e Milan, anticipo della 25ª giornata di Serie A. La sblocca Loftus-Cheek allo scadere del primo tempo, a inizio ripresa l'episodio che ...

Il Milan fermato dal Parma: Troilo decisivo tra le polemiche, Allegri ko e Inter a +10MILANO - Il Milan era chiamato a rispondere al successo dell'Inter e agli stop di Juve e Napoli, ma clamorosamente si fa fermare dal Parma a San Siro per 1-0. Nella domenica della 26ª giornata di Seri ...

