Verrà attivata la classe prima Vittoria a Massa

A Massa, nella scuola primaria Giani, sarà attivata la classe prima con undici bambini iscritti. Questa nuova sezione permetterà ai genitori di evitare i lunghi spostamenti quotidiani dei loro figli, che finora dovevano affrontare condizioni di ghiaccio e maltempo durante l’inverno. La decisione si inserisce in un progetto di miglioramento dei servizi scolastici rivolto alla comunità locale. La scuola si prepara così a offrire un ambiente più accessibile e più comodo per i più piccoli.

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Gli 11 bambini iscritti alla classe prima della scuola primaria Giani del paese di Massa non dovranno spostarsi quotidianamente per andare a scuola, affrontando ghiaccio e intemperie nei mesi invernali. La classe prima verrà attivata, grazie al gran lavoro dell’ Amministrazione comunale che proprio non ha accettato l’idea di veder sparire una scuola storica, con una funzione sociale fondamentale. Il sindaco Marzia Niccoli ha espresso la propria soddisfazione: "Sono molto felice del risultato raggiunto, frutto di un grande lavoro svolto anche con la collaborazione della dirigente scolastica Rachele Pirozzi". Anche l’opposizione si era espressa duramente sulla scelta del ministero e dell’ufficio scolastico regionale di non concedere l’avvio della classe prima a causa del numero di domande inferiore a 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Verrà attivata la classe prima. Vittoria a Massa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation Sullo stesso argomento Alle elementari di Pontevecchio. È arrivato il quindicesimo alunno. La classe potrà essere attivataFino alla scadenza delle iscrizioni online, venerdì scorso, il conteggio si era fermato a quattordici. Napoli-Bari, attivata la prima tratta in CampaniaTempo di lettura: 2 minutiAttivato il secondo binario della nuova tratta ferroviaria Cancello-Frasso Telesino-Dugenta. Laravel La classe target non esiste — risolto in pochi secondi reddit