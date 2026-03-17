Napoli-Bari attivata la prima tratta in Campania

È stata attivata in Campania la prima tratta ferroviaria tra Napoli e Bari, mentre è stato aperto anche il secondo binario sulla linea Cancello-Frasso Telesino-Dugenta. La nuova tratta consente di collegare le due città e di migliorare i collegamenti ferroviari nella regione. La modifica riguarda sia il servizio tra Napoli e Bari sia la linea che collega Cancello a Dugenta.

Tempo di lettura: 2 minuti Attivato il secondo binario della nuova tratta ferroviaria Cancello-Frasso Telesino-Dugenta. “La nuova linea ad alta velocitàalta capacità Napoli-Bari la considero un’infrastruttura rivoluzionaria perché non unisce solo due regioni e due versanti del Paese, rendendo più rapidi ed efficienti i collegamenti: è un acceleratore per la crescita, che consentirà di superare gli atavici divari e sbloccare tutte le potenzialità dei territori. Abbiamo avviato una stagione di investimenti senza precedenti sulle infrastrutture nella consapevolezza che da esse passi il rilancio economico e sociale: con l’alta velocità Napoli-Bari, il Sud corre sui binari dello sviluppo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli-Bari, attivata la prima tratta in Campania Articoli correlati Passi avanti per l’Alta Velocità Napoli-Bari: attivata la seconda trattaRiconnesso il Sud: l’Alta Velocità Napoli-Bari fa il suo primo, concreto passo avanti Una svolta per la rete ferroviaria del Mezzogiorno. Leggi anche: Alta Velocità Bari-Napoli, attivata la nuova tratta Cancello-Frasso Telesino-Dugenta Altri aggiornamenti su Napoli Bari attivata la prima tratta in... Discussioni sull' argomento Riapre la stazione di Bari, dopo i lavori di potenziamento della rete; Napoli–Bari, viaggiamo in video sul secondo binario tra Cancello e Frasso Dugenta. Napoli-Bari, attivata la prima tratta in Campania(ANSA) - CASERTA, 17 MAR - Attivato il secondo binario della nuova tratta ferroviaria Cancello-Frasso Telesino-Dugenta. La nuova linea ad alta velocità/alta capacità Napoli-Bari la considero un'infra ... msn.com Linea alta velocità Napoli-Bari, attivata la nuova tratta Cancello-FrassoCon l'attivazione del doppio binario, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha completato il lotto Cancello - Frasso Telesino-Dugenta, seconda tratta attivata dopo la Bovino - Cervaro. La ... ilmattino.it Rao trascina il Bari: doppietta e assist per il talento del Napoli - facebook.com facebook Napoli–Bari, "viaggiamo" in video sul secondo binario tra Cancello e Frasso Dugenta x.com