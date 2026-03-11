Alle elementari di Pontevecchio è arrivato il quindicesimo alunno, permettendo così l’attivazione di una nuova classe. Fino alla scadenza delle iscrizioni online, venerdì scorso, il numero di iscritti si era fermato a quattordici. Ora, con l’ingresso del nuovo studente, si procede alla riattivazione di una sezione aggiuntiva per accogliere tutti i bambini.

Fino alla scadenza delle iscrizioni online, venerdì scorso, il conteggio si era fermato a quattordici. Ma nelle ultime ore è arrivata un’iscrizione cartacea che porta gli aspiranti alunni a quindici, il numero minimo per avviare la sezione. Cresce così la possibilità che alla primaria di Pontevecchio il prossimo anno venga attivata la classe. "Per scaramanzia è meglio restare cauti – commenta l’assessore all’Istruzione Giampiero Chiodini – ma il numero dovrebbe esserci, salvo sorprese". In realtà la scadenza di venerdì riguardava solo le iscrizioni online. Eventuali domande in forma cartacea, anche se depositate successivamente, saranno valutate dall’istituto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alle elementari di Pontevecchio. È arrivato il quindicesimo alunno. La classe potrà essere attivata

