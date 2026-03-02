European Urban Initiative | al via il quarto bando per finanziare progetti di innovazione urbana

È stato aperto il quarto bando della European Urban Initiative, che mette a disposizione 60 milioni di euro per finanziare progetti di innovazione urbana. Il finanziamento mira a sostenere iniziative nelle città italiane ed europee, con l’obiettivo di promuovere soluzioni innovative per lo sviluppo urbano. Le proposte possono essere presentate da enti pubblici e privati fino alla scadenza stabilita.

