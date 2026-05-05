Bolzano | bando per i giovani fino a 2.000 euro per i loro progetti

A Bolzano è stato aperto un bando rivolto ai giovani, che prevede finanziamenti fino a 2.000 euro per i loro progetti. Per ottenere il contributo massimo, è necessario rispettare determinati requisiti e presentare una domanda corretta. Possono partecipare anche gruppi informali composti da giovani che intendono sviluppare iniziative senza essere costituiti come associazioni o imprese. La procedura è disponibile online e le domande devono essere inviate entro una data specifica.

? Cosa scoprirai Cosa serve per ottenere il finanziamento massimo per il progetto?. Chi può presentare la domanda come gruppo informale?. Come si può partecipare puntando sulla salute mentale o l'ambiente?. Quando scade il termine ultimo per inviare la proposta?.? In Breve Finanziamento fino a 2.000 euro per progetti con costo totale massimo 2.500 euro.. Partecipazione aperta a singoli o gruppi legati ad associazioni no profit comunali.. Scadenza presentazione domande fissata al 30 settembre 2026 con chiusura attività a fine anno.. Temi trattati includono salute mentale, cultura giovanile e sostenibilità Agenda 2030.. L’assessorato ai giovani di Bolzano ha presentato questa mattina in municipio l’iniziativa Youth in Action BZ, un bando che mette a disposizione fondi per sostenere le idee dei ragazzi sotto i 26 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano: bando per i giovani, fino a 2.000 euro per i loro progetti Notizie correlate Bonus giovani 2026 fino a 18.000 euro e 1.000 euro subito: tutte le agevolazioni disponibili tra lavoro, cultura e affittoNel 2026 i giovani possono accedere a un pacchetto articolato di incentivi economici che, complessivamente, possono arrivare anche a 18. Agriturismi, nuovo bando per progetti fino a 300mila euroLa misura prevede un contributo pari al 50% della spesa ammissibile per investimenti finalizzati alla diversificazione aziendale in attività... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bando Youth In Action: proposte progettuali dai giovani per i giovani / Avvisi / Novità / Homepage; Guardia di Finanza, concorso per 17 allievi marescialli bilingui; COMUNE DI BOLZANO * PRESENTAZIONE DEL BANDO YOUTH IN ACTION, LA INIZIATIVA PER I GIOVANI; Concorso Polizia di Stato 2026, bando per 4400 Allievi Agenti. Cinque idee per Bolzano: il bando del Comune per i giovaniPuò partecipare chi ha fino a 26 anni. Le candidature vanno presentate entro il 30 settembre. Per ogni progetto previsti fino a 2000 euro ... rainews.it Provincia di Bolzano: si cercano bidelli e bidelle, domestici e domestichePosizioni aperte per tutti e tre i gruppi linguistici. In sede di presentazione della domanda online le candidate / i candidati devono scegliere il profilo professionale per il quale intendono candida ... altoadige.it Cosa vogliono i giovani per Bolzano Se lo è chiesto il Comune, con un bando diretto proprio a loro che prevede anche una piccola somma per finanziare i progetti migliori x.com Un ospite inatteso ha fatto irruzione questa mattina in una scuola di Bolzano. Un giovane capriolo ha varcato i cancelli dell'istituto e ha passeggiato tranquillo tra i corridoi e il cortile, lasciando senza parole studenti e insegnanti. Il video ha fatto il giro del web - facebook.com facebook