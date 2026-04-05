Marotta con Bastoni | Vergognoso sia stato esposto a questo linciaggio È un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano

L’ex dirigente di una squadra di calcio ha commentato la vicenda di un difensore, definendo ingiustificabile l’attacco subito e sottolineando che si tratta di un giocatore importante per la società e per il calcio italiano. La dichiarazione si è aggiunta a quella di un altro rappresentante, che ha espresso disapprovazione per le modalità con cui il calciatore è stato coinvolto in polemiche pubbliche. Entrambi hanno evidenziato il valore del giocatore per il club e il calcio nazionale.

Marotta con Bastoni: «Vergognoso sia stato esposto a questo linciaggio È un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano». Parla il presidente dell’Inter. A pochi istanti dal calcio d’inizio di Inter-Roma, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per schierarsi apertamente a difesa di Alessandro Bastoni, finito nel mirino della critica dopo l’eliminazione della Nazionale. Marotta non ha usato giri di parole per stigmatizzare l’accanimento mediatico nei confronti del difensore: « Vergognoso che sia stato esposto a questo continuo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa. Le origini dell’eliminazione dell’Italia sono un pochino più lontane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marotta con Bastoni: «Vergognoso sia stato esposto a questo linciaggio. È un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano» Leggi anche: Marotta polemico: “Vergognoso il linciaggio a cui è stato esposto Bastoni. Ha sbagliato, ma in Italia diventano tutti psicologi” Marotta a DAZN: «Vergognoso il linciaggio su Bastoni, al momento non sono arrivate offerte. Crisi del calcio italiano? Ora parlano tutti ma…»di Alberto PetrosilliMarotta, presidente dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera a San Siro contro la Roma: le... Si parla di: Marotta durissimo sul caso Bastoni: È vergognoso quello che sta succedendo. Poi parla del Friuli per spiegare la crisi dell'Italia. Marotta difende Bastoni in TV prima di Inter-Roma: Vergognoso il linciaggio che subisceIl presidente nerazzurro ha fatto da scudo alle critiche durissime rivolte al difensore, prima nel mirino per l'espulsione di Kalulu e oggi per il rosso ... fanpage.it Inter-Roma | Marotta: Bastoni? Linciaggio vergognoso. Barça? L'addio... | OneFootballLa squadra di Chivu, complice lo scontro diretto tra Napoli e Milan la sera di Pasquetta, vincendo potrebbe mettere le mani sullo Scudetto portandosi momentaneamente a +10 e +9 dalle compagini ... onefootball.com