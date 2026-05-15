Cosa potremmo chiedere di più? Una regia affidata a Jon Amiel ( Copycat, Entrapment), un cast puntellato da donne talentuosissime: Isabella Rossellini, Emma Laird e Millicent Simmonds; e una storia drammatica ambientata nell’epoca di Maria Antonietta. Questi sono gli ingredienti salienti del prossimo film dal titolo Vermillion. Vermillion. Isabella Rossellini, Emma Laird e Millicent Simmonds saranno le protagoniste di Vermillion, un film in costume ambientato negli ultimi giorni della Rivoluzione francese e diretto dal regista britannico Jon Amiel. Basato sull’opera teatrale di Joel Gross, “Marie Antoinette: The Color of Flesh”, presentata per la prima volta a New York nel 2007, e ispirata a fatti realmente accaduti, “Vermillion” è ambientato nel periodo turbolento che precedette la Rivoluzione francese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Vermillion’ è il nuovo dramma storico con Isabella Rossellini, Emma Laird e Millicent Simmonds

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