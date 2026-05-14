Al Festival di Locarno, in programma dal 5 al 15 agosto 2026, l’attrice riceverà l’Excellence Award. La cerimonia si svolgerà durante la manifestazione, dedicata alla celebrazione del cinema internazionale. La premiazione si inserisce nel programma della rassegna, che ogni anno attira numerosi appassionati e professionisti del settore. La protagonista dell’evento è riconosciuta per la sua carriera e il suo contributo al cinema.

Il Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto, si appresta a omaggiare una delle figure più poliedriche e affascinanti del panorama cinematografico mondiale. Isabella Rossellini sarà infatti l’ospite d’onore della kermesse, dove riceverà il prestigioso Excellence Award. La notizia è stata confermata stamane da Deadline. Il Direttore Artistico del festival, Giona A. Nazzaro, ha descritto la Rossellini come una “vera leggenda del cinema contemporaneo“, lodando il suo talento singolare e la sua capacità di abbracciare il rischio artistico e la reinvenzione costante. “Gioiosamente anticonvenzionale e brillante nelle sue caratterizzazioni, Isabella Rossellini ha fatto dell’imprevedibilità la sua firma stilistica definitiva“, ha dichiarato Nazzaro nel comunicato ufficiale.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Isabella Rossellini icona a Locarno: l’attrice riceverà l’Excellence Award al Festival 2026

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