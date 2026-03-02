Demi Moore ospite di Che tempo che fa | I capelli in Ghost? Taglio scelto per Isabella Rossellini

Demi Moore è stata ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove, dove ha commentato la sua reazione alla lettura della sceneggiatura di ‘Ghost’ e ‘The Substance’. Durante l’intervista ha anche menzionato il taglio di capelli adottato nel film ‘Ghost’, spiegandone l’origine e il motivo dietro questa scelta. La attrice ha condiviso alcune riflessioni sui ruoli interpretati nei due film.

Home > Spettacoli > Televisione > Demi Moore, ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa‘ sul Nove, ha parlato di cosa ha pensato quando ha letto la sceneggiatura di ‘Ghost‘ e ‘The Substance‘, due dei suoi film di maggior successo. “In entrambi i casi ho pensato: ‘potrebbe essere una cosa fantastica o un disastro assoluto‘. In Ghost, quando ho letto la trama, ho visto che c’erano una commedia, un thriller e una storia d’amore, tutti e tre insieme. Però mi son detta: ‘se funziona, sicuramente sarà qualcosa che avrà un impatto significativo‘ e in un certo senso è la stessa cosa che ho pensato quando ho letto la trama di The Substance”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

