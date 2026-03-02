Demi Moore è stata ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove, dove ha commentato la sua reazione alla lettura della sceneggiatura di ‘Ghost’ e ‘The Substance’. Durante l’intervista ha anche menzionato il taglio di capelli adottato nel film ‘Ghost’, spiegandone l’origine e il motivo dietro questa scelta. La attrice ha condiviso alcune riflessioni sui ruoli interpretati nei due film.

Home > Spettacoli > Televisione > Demi Moore, ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa‘ sul Nove, ha parlato di cosa ha pensato quando ha letto la sceneggiatura di ‘Ghost‘ e ‘The Substance‘, due dei suoi film di maggior successo. “In entrambi i casi ho pensato: ‘potrebbe essere una cosa fantastica o un disastro assoluto‘. In Ghost, quando ho letto la trama, ho visto che c’erano una commedia, un thriller e una storia d’amore, tutti e tre insieme. Però mi son detta: ‘se funziona, sicuramente sarà qualcosa che avrà un impatto significativo‘ e in un certo senso è la stessa cosa che ho pensato quando ho letto la trama di The Substance”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Demi Moore ospite di Che tempo che fa: "I capelli in Ghost? Taglio scelto per Isabella Rossellini"

Demi Moore sarà ospite a ‘Che Tempo che fa’, l’annuncio di Fabio Fazio(Adnkronos) – L'attrice statunitense Demi Moore sarà ospite di 'Che tempo che fa'.

Demi Moore ospite a Che Tempo Che Fa. Da Sanremo Fulminacci e SayfRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Approfondimenti e contenuti su Demi Moore.

Temi più discussi: Demi Moore sarà ospite a 'Che Tempo che fa', l'annuncio di Fabio Fazio; Demi Moore a Che tempo che fa domenica 1 marzo da Fazio; Demi Moore a Che Tempo Che Fa il 1° marzo; Demi Moore domenica ospite da Fazio in studio a Che Tempo che Fa.

Demi Moore: «Quando non ci amiamo a sufficienza possiamo esercitare violenza su noi stessi. Gli alieni? Non li ho mai visti. Ma le mie figlie dicono che l’aliena sono io»Di passaggio a Milano per la Fashion Week, l’attrice ha fatto tappa nello studio di Fabio Fazio: «Gli alieni? Non li ho mai visti. Ma le mie figlie dicono che l’aliena sono io» ... vanityfair.it

Demi Moore e il bellissimo discorso sull'ossessione per la bellezza a Che tempo che faOspite del programma sul Nove, la diva regala una riflessione bellissima che, purtroppo, Fabio Fazio non approfondisce come meriterebbe ... vanityfair.it

Una prima volta con un dress code: c’è chi lo ha interpretato al meglio e chi, invece, è andato un po’ fuori tema. Da Gwyneth Paltrow a Demi Moore: tanto, tantissimo bianco e nero nell’ultima serata di premiazione prima degli Oscar 2026 e non mancano anch x.com

Risate, emozioni e un pizzico di romanticismo nell’ultima puntata di Che tempo che fa. Ospite d’onore Demi Moore, che ha presentato Landman e ripercorso 45 anni di carriera tra confessioni intime e ricordi di set. - facebook.com facebook