Al Parco del Trebbia la scuola si fa nella natura | nuova tappa del progetto Fata Scuola Diffusa
Al Parco del Trebbia, un progetto innovativo porta la scuola all'aperto, immersa nella natura. Qui, gli studenti hanno l'opportunità di apprendere attraverso esperienze dirette, esplorando l’ambiente circostante. La proposta mira a integrare l’istruzione con il contatto con la natura, offrendo un metodo alternativo rispetto alle aule tradizionali. La nuova tappa si inserisce in un percorso di sperimentazione educativa.
Imparare non significa solo stare tra quattro mura. Significa osservare, ascoltare, toccare con mano. Fare esperienza del mondo reale. È questo lo spirito di Fata – Scuola Diffusa, il progetto del Comune di Piacenza che porta gli studenti fuori dall’aula, trasformando la città e il territorio in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
