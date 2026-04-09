alla scoperta del parco cittadino in sella ad un pony la terza edizione del progetto

Arezzo, 9 aprile 2026 – Terza edizione " Alla scoperta del parco cittadino in sella ad un pony ", un progetto di promozione sportiva che si pone l’obiettivo di avvicinare all’equitazione bambini e ragazzi (anche con disabilità) e che vuol dare l’opportunità di salire in sella gratis pure a coloro che magari non avranno mai la possibilità di andare nei circoli ippici. L’evento, che ha il contributo e il patrocinio del Comune di Arezzo ed il patrocinio di Coni e Fise Toscana si svolgerà al Parco Pertini i n zona Giotto nelle seguenti date 11 aprile, 19 aprile, 23 maggio e 20 settembre 2026. Durerà un paio di ore (dalle 16 alle 18). L’obiettivo è quello di far passare ai bambini alcune ore in mezzo al verde in sella a pony. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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