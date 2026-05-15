Secondo un rapporto di Provea, un’organizzazione venezuelana, sono state presentate circa 94mila denunce riguardanti violazioni del diritto alla salute nel paese. Il documento evidenzia come le strutture repressive continuino a operare, coinvolgendo responsabili ancora attivi nel sistema. La questione si lega alla mancanza di garanzie costituzionali da parte del nuovo governo, che non sembra aver assicurato il rispetto delle norme fondamentali. La situazione rimane critica, con numeri che mostrano un quadro di continui abusi.

? Punti chiave Perché il nuovo governo non sta garantendo il rispetto della Costituzione?. Chi sono i responsabili delle strutture repressive ancora attive nel Paese?. Come influisce la tecnocrazia autoritaria sulla libertà dei cittadini venezuelani?. Quali sono le condizioni reali dei 500 detenuti politici in carcere?.? In Breve 94mila violazioni sanitarie e 600 restrizioni libertà personale documentate da Provea a Caracas.. Óscar Murillo segnala una tecnocrazia autoritaria guidata da Delcy Rodríguez senza garanzie democratiche.. Richiesta liberazione immediata per quasi 500 detenuti politici attualmente in carcere.. Persistenza strutture repressive chaviste nonostante il passaggio di potere amministrativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezuela, Provea: 94mila denunce per violazioni del diritto alla salute

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Venezuela sotto attacco: esplosioni nella notte a Caracas

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