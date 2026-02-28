L’Italia che si prende cura in corso in Regione la conferenza del Pd sul diritto alla salute

In una conferenza regionale organizzata dal Partito Democratico, si discutono temi legati a sanità, welfare e terzo settore. L'evento mira a ribadire che la salute rappresenta un diritto fondamentale e deve essere tutelato. Viene evidenziato come alcune politiche portino alla privatizzazione dei servizi e all’abbandono dei cittadini. L’iniziativa si concentra sulla difesa e la promozione di un sistema sanitario pubblico.

Una conferenza nazionale sulla sanità, welfare e terzo settore per dire che la salute è un diritto fondamentale che va difeso e coltivato, cambiando la deriva della destra che porta alla privatizzazione e l’abbandono dei cittadini a loro stessi. “L’Italia che si prende cura” è l’iniziativa del Partito Democratico organizzata, venerdì 27 e sabato 28 febbraio, in Regione Lombardia insieme alla segretaria Elly Schlein, con la partecipazione di personalità del mondo scientifico come Nino Cartabellotta, Andrea Crisanti, Franco Locatelli e Massimo Recalcati, e del mondo politico come Beppe Sala, Michele De Pascale, Antonio Decaro, Rosy Bindi, Marina Sereni, Marco Furfaro, Marta Bonafoni insieme a professionisti, amministratori, sindacalisti del settore sanitario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

