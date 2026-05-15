Venezuela | il greggio sale al 3,7% spinta per nuovi capitali esteri

In Venezuela, il prezzo del greggio ha raggiunto una crescita del 3,7%, spinto dall'afflusso di nuovi capitali stranieri nel settore degli idrocarburi. La recente legge sugli idrocarburi è stata introdotta con l'obiettivo di attrarre investimenti esteri, modificando le normative che regolano l’estrazione e la produzione di petrolio. Tuttavia, nonostante l’aumento dei prezzi, i benefici economici non si sono tradotti in miglioramenti significativi per la popolazione, evidenziando un divario tra crescita del settore e benessere sociale.

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