La Camera di Commercio di Varese ha lanciato una campagna internazionale con l’obiettivo di attrarre investimenti esteri su quattro ville storiche presenti nella provincia. L’iniziativa mira a promuovere il patrimonio immobiliare locale attraverso azioni di comunicazione rivolte a potenziali investitori di diversi paesi. La campagna coinvolge strumenti di marketing dedicati e mira a valorizzare le proprietà storiche come opportunità di investimento.

La Camera di Commercio di Varese ha avviato una campagna internazionale per attrarre capitali esteri verso immobili storici della provincia. L’obiettivo è trasformare ville e borghi dismessi in poli turistici e produttivi, partendo da quattro asset specifici presentati al MIPIM di Cannes. Il progetto si inserisce in un contesto economico varesino che registra un surplus commerciale di 2,7 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2025, contro il deficit regionale lombardo. La strategia punta a sfruttare la crescita dell’export locale del 17,5% per convincere investitori stranieri a investire nel territorio prealpino e lacustre. Quattro gemme da valorizzare tra lago e montagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese: 4 ville storiche per attrarre capitali esteri

