Venezia stuprò 11enne nell’androne di casa | condannato a 14 anni

Un uomo di 45 anni è stato condannato a 14 anni di reclusione dal tribunale di Venezia per aver stuprato un’11enne nell’androne della sua abitazione di Mestre, avvenuto nell’aprile dello scorso anno. La vicenda ha visto il giudice emettere la sentenza dopo aver valutato le prove presentate durante il processo. La condanna riguarda un reato commesso in un contesto di vicinanza geografica e temporale.