Venezia stuprò 11enne nell’androne di casa | condannato a 14 anni
Un uomo di 45 anni è stato condannato a 14 anni di reclusione dal tribunale di Venezia per aver stuprato un’11enne nell’androne della sua abitazione di Mestre, avvenuto nell’aprile dello scorso anno. La vicenda ha visto il giudice emettere la sentenza dopo aver valutato le prove presentate durante il processo. La condanna riguarda un reato commesso in un contesto di vicinanza geografica e temporale.
(Adnkronos) – È stato condannato a 14 anni di carcere dai giudici del tribunale di Venezia Massimiliano Mulas, il 45 enne che nell'aprile dello scorso anno stuprò una 11enne nell'androne della sua abitazione di Mestre (Venezia), dopo averla seguita fino a casa. L'uomo, da allora nel carcere di Gorizia, aveva già alcuni precedenti specifici, ma la richiesta della sua difesa di eseguire una perizia psichiatrica non è stata accolta dai giudici. Mulas avrebbe nel frattempo chiesto di poter essere seguito da alcuni professionisti per un percorso di recupero. Le motivazioni dei giudici saranno rese note tra 90 giorni.
Bambina di 11 anni violentata in casa da Massimiliano Mulas: condannato a 14 anni. «Mi vengono questi impulsi, ho chiesto aiuto»MESTRE - Quattordici anni di carcere, centomila euro per la famiglia della vittima, l’interdizione dai pubblici uffici, dalle scuole di ogni ordine e...
