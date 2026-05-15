Veneto nuovo calendario venatorio | più giorni per il colombaccio
La Regione Veneto ha approvato un nuovo calendario venatorio che prevede un aumento dei giorni dedicati alla caccia al colombaccio. Nel testo vengono modificati anche i limiti di prelievo per l’allodola, con dettagli sulle quantità consentite e le date di apertura e chiusura della stagione. Le modifiche hanno suscitato reazioni contrastanti, con alcuni ambientalisti che criticano la Regione per aver accolto le richieste dei cacciatori, accusandola di favorire troppo questa attività rispetto alle altre forme di tutela ambientale.
? Punti chiave Come cambieranno i limiti di prelievo per l'allodola nel nuovo piano?. Perché gli ambientalisti accusano la Regione di sottomissione ai cacciatori?. Quali specie vulnerabili rischiano davvero la sopravvivenza con queste nuove date?. Come influirà la decisione sul colombaccio sulla gestione della biodiversità veneta?.? In Breve Allodola: carniere dimezzato a 5 capi giornalieri e 25 totali per cacciatore.. Colombaccio: stagione estesa fino al 31 gennaio senza preapertura per i cacciatori.. Tordo bottaccio e beccaccia: chiusura attività venatoria fissata per il 10 gennaio.. Andrea Zanoni denuncia rischi per specie vulnerabili come l'oca selvatica e lo stambecco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Caccia al cinghiale in Calabria, stagione 2025/26. Catturato cinghiale di 134kg.
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