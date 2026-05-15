Veneto nuovo calendario venatorio | più giorni per il colombaccio

La Regione Veneto ha approvato un nuovo calendario venatorio che prevede un aumento dei giorni dedicati alla caccia al colombaccio. Nel testo vengono modificati anche i limiti di prelievo per l’allodola, con dettagli sulle quantità consentite e le date di apertura e chiusura della stagione. Le modifiche hanno suscitato reazioni contrastanti, con alcuni ambientalisti che criticano la Regione per aver accolto le richieste dei cacciatori, accusandola di favorire troppo questa attività rispetto alle altre forme di tutela ambientale.

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