Caccia in Umbria doppio sì per il calendario venatorio 2026 | ecco le conferme

In Umbria, il calendario venatorio 2026 ha ricevuto due conferme ufficiali. Dopo l’approvazione delle associazioni venatorie, la Terza Commissione dell’Assemblea legislativa ha espresso un voto favorevole, completando così il via libera tecnico. La verifica finale si svolgerà in una seduta successiva dell’Assemblea, senza particolari novità rispetto alle fasi precedenti.

Prima il via libera delle associazioni venatorie e ora anche il voto favorevole della Terza Commissione dell'Assemblea legislativa di Palazzo Cesaroni per chiudere il cerchio a livello tecnico, poi la verifica, senza colpi di scena, nella seduta di quello che un tempo era chiamato Consiglio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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