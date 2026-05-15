Oggi sono stati messi in vendita i biglietti per il tour estivo di Venditti, che si terrà in diverse città. L'artista presenterà un nuovo album live, con brani noti e apprezzati dal pubblico. Le location del tour sono state scelte in base alla disponibilità e alla capacità di accoglienza, senza indicazioni di altri criteri. I biglietti sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati, con numerose richieste già registrate nelle prime ore.

? Domande chiave Quali brani iconici troverai nel nuovo album live di Venditti?. Come influenzerà la scelta delle location il successo del tour?. Chi accompagnerà il cantautore sul palco della Cava del Sole?. Perché questa tappa materana è considerata il momento più importante?.? In Breve Album live Daje! in uscita 19 giugno con tre formati fisici diversi.. Band di supporto include Alessandro Canini, Amedeo Bianchi, Danilo Cherni, Angelo Abate e Roberta Palmigiani.. Tour include date a Bard il 7 luglio, Lugano il 10 luglio e Ostuni il 30 agosto.. Venditti vanta circa 40 milioni di dischi venduti e un Premio alla Carriera a Sanremo.. I biglietti per il concerto di Antonello Venditti alla Cava del Sole di Matera sono disponibili da oggi, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 18:00 su Ticketone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venditti a Matera: partono oggi i biglietti per il tour estivo

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