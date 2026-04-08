Levante | anche in Puglia nel tour estivo biglietti online da oggi Le date

Oggi sono disponibili online i biglietti per le date estive del tour in Puglia dell'artista, che ha recentemente presentato il suo nuovo album durante un evento alla 76ª edizione di un festival musicale. Le date, già annunciate, prevedono diverse tappe nella regione e sono state comunicate attraverso un comunicato ufficiale corredato da foto. I fan possono acquistare i biglietti attraverso i canali di vendita online a partire da oggi.

Di seguito il comunicato, corredato da foto: Dopo aver presentato SEI TU alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che l'ha vista brillare sul palco dell'Ariston, Levante annuncia oggi i primi 10 imperdibili appuntamenti live per la prossima estate: dal 3 luglio salirà sui palchi delle principali rassegne musicali e arene all'aperto con un tour estivo che promette di trasformare ogni data in un'esperienza intensa, collettiva e profondamente umana. Queste le prime date annunciate e prodotte da Vivo Concerti: Carrara il 3 luglio @ CarraraEstate, Bologna @ BOnsai il 15 luglio, Capurso (BA) @ Multiculturita Summer... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Levante in concerto, annunciate le date del tour estivo 2026Firenze, 7 aprile 2026 - Dopo aver presentato il brano Sei tu all'ultimo Festival di Sanremo, Levante annuncia i primi dieci appuntamenti live per la...

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Temi più discussi: Levante: anche in Puglia nel tour estivo, biglietti online da oggi; Basta con i genitori convinti che i figli siano campioni di calcio: sono bambini non investimenti; Serena Brancale, ritorno a casa con Al mio paese (insieme a Delia e Levante). E con Sacro porta la sua musica anche a Londra; GREEN FAIR: Offshore, agrivoltaico e costi dell’energia: Green Fair mette al centro i primi dossier dell’edizione 2026.

Levante: anche in Puglia nel tour estivo, biglietti online da oggi Le dateI biglietti saranno disponibili online a partire da mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:00, mentre la vendita nei punti vendita autorizzati aprirà da lunedì 13 aprile 2026 alle ore 11:00. noinotizie.it

Puglia. D’Ambrosio Lettieri: Per rilancio Fiera Levante si guardi a comparti strategici come industria farmaceutica e biotechIl senatore pugliese accoglie con favore l’imminente ingresso delle Fiere di Bologna e Ferrara nell’assetto societario della newco, nell’ambito di una visione strategica complessiva che dovrebbe ... quotidianosanita.it

LEVANTE - Da luglio dieci live nell'estate 2026 che arrivano dopo i live nei club che seguono la partecipazione al Festival di Sanremo #Levante x.com

Levante arriva live quest'estate con il DELL'AMORE LIVE IN ESTATE 2026! 03 luglio 2026 | Carrara, Carraraestate (Piazza Matteotti) 15 luglio 2026 | Bologna, Bonsai (Parco delle Caserme Rosse) 18 luglio 2026 | Capurso (BA), Multiculturita Summ - facebook.com facebook