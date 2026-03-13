Sal Da Vinci annuncia il tour estivo 2026 inizia oggi la vendita dei biglietti | prezzi e dove comprarli

Sal Da Vinci ha annunciato il tour estivo 2026, con due concerti a Napoli il 25 e 26 settembre dello stesso anno. I biglietti sono disponibili da oggi e si possono acquistare online e presso i punti vendita autorizzati. La tournée seguirà la sua vittoria a Sanremo e toccherà diverse città italiane nel corso della stagione.