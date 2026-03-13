Sal Da Vinci annuncia il tour estivo 2026 inizia oggi la vendita dei biglietti | prezzi e dove comprarli
Sal Da Vinci ha annunciato il tour estivo 2026, con due concerti a Napoli il 25 e 26 settembre dello stesso anno. I biglietti sono disponibili da oggi e si possono acquistare online e presso i punti vendita autorizzati. La tournée seguirà la sua vittoria a Sanremo e toccherà diverse città italiane nel corso della stagione.
Sal Da Vinci annuncia il tour estivo 2026, con doppia data a Napoli il 25 e 26 settembre 2026 e tappe in tutta Italia, dopo la vittoria a Sanremo. Da oggi partono le prevendite dei biglietti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Kid Yugi annuncia i concerti nei palazzetti nel 2026, al via la vendita dei biglietti: prezzi e dove comprarliKid Yugi ha annunciato i concerti che terrà nel 2026: ecco come e quando comprare i biglietti del suo tour.
Concerto Bruno Mars a San Siro, inizia oggi la vendita dei biglietti: i prezzi e dove acquistarliMartedì 14 luglio 2026, Bruno Mars ritorna in concerto in Italia a 9 anni di distanza, con il suo The Romantic Tour: qui i prezzi dei biglietti e...
Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante
Una selezione di notizie su Sal Da Vinci annuncia il tour estivo...
Temi più discussi: Sal Da Vinci; Sal Da Vinci annuncia il tour estivo 2026: Quest’estate ci vediamo in giro per l’Italia - Radio Globo; Caso Sal Da Vinci: gli avvocati contro Cazzullo per le critiche alla canzone; Sanremo, Napoli abbraccia Sal Da Vinci che fa un annuncio per il piccolo Domenico.
Sal Da Vinci, esposto per le frasi di Cazzullo: Non è critica, è discriminazione verso NapoliLa vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con la canzone Per sempre ... msn.com
Sanremo 2026, il microfono aperto di Laura Pausini dopo l’annuncio di Sal Da Vinci diventa virale sui social: ecco cosa ha dettoPrima serata del Festival di Sanremo 2026, ed immancabili sono arrivati i primi dettagli, magari sfuggiti all'occhio e all'orecchio ... isaechia.it
Sarà per sempre Yes video | @eurovision @saldavinciofficial #saldavinci #eurovision - facebook.com facebook
I Fratelli nel fortino renziano tra gadget e Sal Da Vinci. E La Russa invoca il quorum. @Snaporaz92 x.com