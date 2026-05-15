Raccontare agli italiani che vendere i gioielli di famiglia della Rai è un’ottima idea. È l’ordine impartito, secondo quanto denunciato ieri dal sindacato Usigrai, dai vertici di TeleMeloni ai direttori delle testate del servizio pubblico. “I direttori dei Tg e Gr Rai hanno ricevuto nel tardo pomeriggio una nota con le dichiarazioni dell’amministratore delegato ( Giampaolo Rossi, ndr) sul piano immobiliare Rai con l’indicazione di trasmettere la notizia nelle edizioni serali”, si legge nel comunicato del sindacato. “E così è stata inserita nei sommario la velina dell’Ad”, continua l’Usigrai, “presentata ai telespettatori non come comunicato dell’azienda, ma come notizia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Vendita delle sedi Rai, l’Usigrai denuncia: “I Tg usati per la lettura di veline aziendali presentate come notizie”

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