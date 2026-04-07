Arboleda è sparito ha lasciato il San Paolo senza permesso | fa perdere le sue tracce per protesta

Un calciatore ha lasciato il club senza autorizzazione e si è trasferito in Ecuador, manifestando così il proprio dissenso dopo che il team brasiliano non ha acconsentito alla sua cessione nel mercato di gennaio. La sua assenza ha creato problemi alla squadra, che ora cerca di fare chiarezza sulla situazione. La società ha confermato l’assenza del giocatore e sta valutando le prossime mosse.

Il giocatore è tornato in Ecuador in segno di protesta contro il San Paolo che non lo ha ceduto nel mercato di gennaio. Neanche il suo agente riesce a parlare con lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ruba champagne e fa perdere le sue tracce, l'appello del Maxistore DecòIeri pomeriggio, presso il nostro punto vendita Maxistore Decò di Vallo della Lucania, si è verificato un episodio grave che vogliamo portare... Si allontana da casa e fa perdere le sue tracce: ritrovato, in buone condizioniBARI - È stato ritrovato dai carabinieri in un appartamento a Bari, in buone condizioni, il giovane di San Pancrazio Salentino che aveva fatto... Si parla di: Calcio: giallo in Brasile, sparito il difensore del S.Paolo Arboleda. Arboleda è sparito, ha lasciato il San Paolo senza permesso: fa perdere le sue tracce per protestaIl giocatore è tornato in Ecuador in segno di protesta contro il San Paolo che non lo ha ceduto nel mercato di gennaio ... fanpage.it Giallo in Brasile, un giocatore del San Paolo è scomparso: i dettagliIl mondo del calcio brasiliano si trova al centro di uno scandalo a causa di Robert Arboleda, giocatore del San Paolo, che ha lasciato il club senza permesso dopo aver manifestato apertamente ... lalaziosiamonoi.it