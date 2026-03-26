Ieri pomeriggio, presso il punto vendita Maxistore Decò di Vallo della Lucania, si è verificato un furto di champagne, dopo il quale l’autore è scomparso. L’episodio è stato segnalato ai responsabili del negozio, che hanno avviato le procedure di sicurezza e avvisato le forze dell’ordine. La polizia sta indagando per identificare il responsabile e ricostruire quanto avvenuto.

Ieri pomeriggio, presso il nostro punto vendita Maxistore Decò di Vallo della Lucania, si è verificato un episodio grave che vogliamo portare all’attenzione di tutta la comunità. Un individuo si è introdotto nel supermercato, ha prelevato diversi prodotti dagli scaffali — in particolare 3 bottiglie di champagne Moët e 1 bottiglia di champagne Moët Rosé — e ha oltrepassato le casse senza pagare. I nostri dipendenti, accortisi dell’accaduto, hanno tentato di fermarlo, ma il soggetto è riuscito a fuggire all’esterno dove, con ogni probabilità, ad attenderlo vi erano dei complici. Lo ha denunciato a mezzo social e con tanto di video, Decó Gruppo Infante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Ruba champagne e fa perdere le sue tracce, l'appello del Maxistore Decò

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