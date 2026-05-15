Nella seconda amichevole stagionale, l’Italia ha battuto la Francia con un punteggio di 3-0, confermando il risultato ottenuto nella partita di debutto. Durante l’allenamento, il tecnico ha commentato che affrontare difficoltà è un aspetto necessario e ha citato come sorpresa in ricezione la giocatrice in fase di preparazione. Velasco ha anche sottolineato il rendimento di un atleta in particolare, evidenziando l’importanza di affrontare sfide e imprevisti nel percorso di preparazione.

L’Italia ha sconfitto la Francia con un secco 3-0 nella seconda amichevole stagione, replicando il risultato conseguito ieri sera in occasione del debutto in questa annata agonistica. La Nazionale di volley femminile si è imposta al PalaIgor di Novara, offrendo nuovi segnali con tante giovani in campo, pronte a rinforzare lo zoccolo duro del gruppo che ha vinto Olimpiadi e Mondiali. Il CT Julio Velasco ha analizzato l’incontro: “ Abbiamo giocato meno bene, ma la squadra è rimasta molto focalizzata. I cambi hanno aiutato tantissimo. Bisogna saper giocare male e gestire la situazione. Se ci deprimiamo e andiamo fuori partita, si perde. Oggi nel terzo eravamo in difficoltà, poi lo abbiamo vinto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Velasco: “Necessario avere difficoltà. Antropova in allenamento mi ha sorpreso in ricezione”

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