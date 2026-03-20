Il commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo annuncia l'intenzione di far giocare insieme Antropova ed Egonu nelle prossime partite. Inoltre, specifica che le porte sono chiuse a chi ha rifiutato di partecipare alla nazionale. Per quanto riguarda De Gennaro, il tecnico conferma che avrà un ruolo nel suo staff quando deciderà di tornare. Attualmente, si gioca con un campionato di 14 squadre.

In due anni alla guida della Nazionale femminile ha conosciuto solo vittorie. L’oro olimpico nel 2024, quello mondiale nel 2025 oltre a due Nations League. Ora il maestro Julio Velasco è pronto per la terza estate ricca di sfida e novità. "Sono stato tutto l’inverno senza allenare, quindi ho molta voglia di ricominciare. Ho bisogno di caricare le batterie, di studiare. Mi serve tempo, però quando arriva marzo ho voglia di iniziare il lavoro". Dallo studio invernale che idee sono maturate? "L’ho detto alle ragazze: 'per continuare a vincere bisogna pensare che l’estate prima si è perso. E si deve impostare il lavoro pensando a cosa avremmo dovuto fare per vincere'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Velasco: "Voglio provare Antropova ed Egonu insieme. Porte chiuse a chi ha rifiutato la Nazionale"

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