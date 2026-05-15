Vela Riccardo Pianosi chiude terzo l’Opening Series e accede alla semifinale dei Mondiali di Formula Kite
Durante le prime giornate dei Mondiali di Formula Kite, Riccardo Pianosi ha concluso al terzo posto l'Opening Series, qualificandosi per le semifinali. La sua posizione non gli permette di accedere direttamente alla finale, quindi dovrà affrontare una fase di eliminazione prima di poter competere per il titolo. Le gare si sono svolte in condizioni variabili, con vento moderato e mare mosso, influenzando le strategie degli atleti e le classifiche temporanee.
Riccardo Pianosi non riesce a centrare il pass diretto per la finale e dovrà superare lo scoglio della semifinale per potersi giocare fino in fondo la possibilità di salire sul podio in occasione dei Campionati Mondiali di Formula Kite 2026, in corso di svolgimento nelle acque portoghesi di Viana do Castelo. Quest’oggi sono state completate le ultime quattro regate della flotta Gold, che hanno definito il tabellone e la griglia di partenza della Medal Series di domani. La stella azzurra del Kite, campione del mondo in carica, ha fallito il tentativo di sorpasso in classifica sullo svizzero Gian Stragiotti restando quindi fuori dalle prime due posizioni che garantivano l’accesso automatico alla Finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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