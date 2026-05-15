Vela Riccardo Pianosi chiude terzo l’Opening Series e accede alla semifinale dei Mondiali di Formula Kite

Durante le prime giornate dei Mondiali di Formula Kite, Riccardo Pianosi ha concluso al terzo posto l'Opening Series, qualificandosi per le semifinali. La sua posizione non gli permette di accedere direttamente alla finale, quindi dovrà affrontare una fase di eliminazione prima di poter competere per il titolo. Le gare si sono svolte in condizioni variabili, con vento moderato e mare mosso, influenzando le strategie degli atleti e le classifiche temporanee.

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