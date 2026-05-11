Vela Riccardo Pianosi in scia alla zona podio dopo la prima giornata dei Mondiali di Formula Kite

Sono iniziati a Viana do Castelo i Campionati Mondiali di Formula Kite 2026, la prima competizione internazionale della stagione per la vela olimpica. La prima giornata di gare ha visto Riccardo Pianosi inserirsi nella zona podio, mentre le prove sono proseguite con condizioni di vento variabile. La manifestazione si svolge sulla costa portoghese e proseguirà con ulteriori sfide nelle prossime giornate.

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Si sono aperti ufficialmente a Viana do Castelo i Campionati Mondiali di Formula Kite 2026, prima rassegna iridata stagionale per la vela olimpica. La giornata inaugurale della manifestazione è stata condizionata dal maltempo, con la pioggia che ha fatto slittare l’inizio del programma costringendo gli organizzatori ad attendere fino al tardo pomeriggio per poter finalmente mandare in acqua le varie flotte nel momento in cui il meteo è migliorato. A conti fatti si sono disputate quasi tutte le regate pianificate alla vigilia, per un totale di quattro prove maschili e tre femminili. Il Campionato è ancora lungo e, anche grazie al gioco degli...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Riccardo Pianosi in scia alla zona podio dopo la prima giornata dei Mondiali di Formula Kite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Riccardo Pianosi punta al bis iridato: sfida tra titani con Max Maeder ai Mondiali di Formula KiteDopo il Trofeo Princesa Sofia e la Semaine Olympique Française, che hanno inaugurato il Sailing Grand Slam 2026, a maggio si comincia a fare... Vela, Italia sugli scudi nel day-4 al Trofeo Princesa Sofia. Pianosi e Maggetti in zona podioVa in archivio con un bilancio mediamente positivo per l’Italia la quarta giornata del 55° Trofeo Princesa Sofia, primo appuntamento del Sailing... Argomenti più discussi: Riccardo Pianosi punta al bis iridato: sfida tra titani con Max Maeder ai Mondiali di Formula Kite; Mondiali Formula Kite 2026: Riccardo Pianosi a caccia del bis iridato in Portogallo; Antonio Squizzato Velista dell’Anno FIV 2026 - Saily; Velista dell’Anno: chi è in testa a una settimana dalla chiusura delle votazioni. Alla Coppa del Mondo SGS #Hyeres ?? (2ª tappa) di #velaolimpica #kyte, l'atleta di Marina ? Com 2 cl Riccardo Pianosi è 2º classificato Ben fatto! #ilGrandeEquipaggio #SportMarina x.com Riccardo Pianosi punta al bis iridato: sfida tra titani con Max Maeder ai Mondiali di Formula KiteDopo il Trofeo Princesa Sofia e la Semaine Olympique Française, che hanno inaugurato il Sailing Grand Slam 2026, a maggio si comincia a fare veramente sul ... oasport.it