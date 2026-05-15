Vela Mondiale ORC fra Napoli e Sorrento | Italia unica gioia con Robe de Mat

Il Campionato del Mondo ORC di vela si svolge tra Napoli e Sorrento, con partecipanti provenienti da 20 nazioni. Sono in gara 107 imbarcazioni nel massimo torneo di vela d’altura. La regata più nota, la classica Tre Golfi, rappresenta uno degli appuntamenti principali del calendario. La manifestazione vede in acqua equipaggi di diverse nazionalità, con l’Italia che ottiene un risultato positivo grazie a Robe de Mat. La competizione si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e coinvolgimento degli appassionati.

Pronostici rispettati ma anche sorprese al Mondiale ORC 2026, che si è svolto tra Napoli e Sorrento, in condizioni decisamente favorevoli per la flotta di 107 partecipanti da 20 Nazioni. Il massimo campionato della vela d’altura che si corre con il regolamento ORC – una sorta di handicap che incide sui tempi reali – è stato organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, supportato da Rolex e Loro Piana. Ad aprirlo è stata la classica Tre Golfi alla 71ª edizione, che al di là della regata a se stante con 136 iscritti, ha rappresentato la prova lunga del Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Tre Golfi Sailing week 2026, show nel golfo di Napoli e a Sorrento

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