Campionato del Mondo ORC 2026 assegnati i titoli di Sorrento al termine di una settimana di grande vela
Al termine di una settimana intensa di regate, il Campionato del Mondo ORC 2026 si è concluso a Sorrento. Nell’ultima giornata, le condizioni di mare e vento sono state particolarmente impegnative, con una tempesta estiva che ha messo alla prova i partecipanti. Alla fine, sono stati ufficializzati come campioni del mondo i team Summer Storm, Ran, Katara e Robe da Mat. La competizione ha visto sfidarsi numerosi equipaggi provenienti da diverse nazioni, con molte prove portate a termine nelle condizioni più difficili.
Campionato del Mondo ORC 2026. Condizioni impegnative nell’ultima giornata, Summer Storm, Ran, Katara e Robe da Mat sono i nuovi Campioni del Mondo. Campionato del Mondo ORC 2026. Oggi ultima giornata di prove inshore, due regate a bastone disputate con aria sostenuta, tra i 15 e i 17 nodi da ovest e raffiche fino a 25 nodi, mare formato tra 1,5 e 2 metri e meteo variabile con sole, nuvole e qualche scroscio di pioggia al momento del dock-out delle imbarcazioni, intorno alle 10.00 del mattino. La prima prova è partita per tutte le flotte intorno alle 12.00, come da programma. Nella Classe 0, l’americana Summer Storm di Andrew Berdon è il Campione del Mondo ORC 2026, al termine di una settimana eccezionale con cinque vittorie (di cui una a pari merito) e una sola prova sottotono nella costiera di ieri. 🔗 Leggi su 2anews.it
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