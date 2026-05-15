Campionato del Mondo ORC 2026 assegnati i titoli di Sorrento al termine di una settimana di grande vela

Al termine di una settimana intensa di regate, il Campionato del Mondo ORC 2026 si è concluso a Sorrento. Nell’ultima giornata, le condizioni di mare e vento sono state particolarmente impegnative, con una tempesta estiva che ha messo alla prova i partecipanti. Alla fine, sono stati ufficializzati come campioni del mondo i team Summer Storm, Ran, Katara e Robe da Mat. La competizione ha visto sfidarsi numerosi equipaggi provenienti da diverse nazioni, con molte prove portate a termine nelle condizioni più difficili.

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Campionato del Mondo ORC 2026. Condizioni impegnative nell’ultima giornata, Summer Storm, Ran, Katara e Robe da Mat sono i nuovi Campioni del Mondo. Campionato del Mondo ORC 2026. Oggi ultima giornata di prove inshore, due regate a bastone disputate con aria sostenuta, tra i 15 e i 17 nodi da ovest e raffiche fino a 25 nodi, mare formato tra 1,5 e 2 metri e meteo variabile con sole, nuvole e qualche scroscio di pioggia al momento del dock-out delle imbarcazioni, intorno alle 10.00 del mattino. La prima prova è partita per tutte le flotte intorno alle 12.00, come da programma. Nella Classe 0, l’americana Summer Storm di Andrew Berdon è il Campione del Mondo ORC 2026, al termine di una settimana eccezionale con cinque vittorie (di cui una a pari merito) e una sola prova sottotono nella costiera di ieri. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Campionato del Mondo ORC 2026, assegnati i titoli di Sorrento al termine di una settimana di grande vela ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campionato del Mondo ORC 2026: al via le regate inshore a Sorrento, subito battaglia tra i bigIl Campionato del Mondo ORC 2026 è entrato nella fase delle regate inshore, con una prima giornata intensa e tecnicamente impegnativa nelle acque del... Campionato del Mondo ORC 2026, tre gare completate nel secondo giorno della serie inshoreIl Campionato del Mondo ORC 2026 è proseguito con la seconda giornata di regate costiere, offrendo ancora una volta azione e competizione serrata in... Con il Campionato del Mondo ORC, in programma fino al 14 maggio, si è aperta oggi la Tre Golfi Sailing Week 2026, uno dei più importanti appuntamenti della vela internazionale, che vede protagoniste Sorrento e Napoli. Il comunicato stampa: x.com I proprietari del Liverpool affrontano un dilemma - continuare o cambiare con Slot reddit Campionato del Mondo ORC 2026, la costiera attorno a Capri decide la terza giornata inshorePercorsi differenziati per le classi, condizioni variabili e classifiche ancora aperte dopo la terza giornata di regate inshore per il Campionato del Mondo ORC 2026. 2anews.it Campionato del Mondo ORC assegnati i titoli a SorrentoVincere a Sorrento è qualcosa di particolare. Parlano americano, svedese, argentino e italiano i vincitori del Campionato del Mondo ORC concluso tra Napoli ... napolivillage.com